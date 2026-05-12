ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Евросоюзе сделали заявление о подозрении Ермаку

20:43 12.05.2026 Вт
2 мин
О чем свидетельствует расследование против Ермака?
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
В Евросоюзе сделали заявление о подозрении Ермаку Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Расследование украинских правоохранителей, в котором фигурирует бывший глава ОП Андрей Ермак, указывает на независимость антикоррупционных органов Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Еврокомиссии.

Читайте также: Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах

"Это высокоуровневое расследование показывает, что антикоррупционные органы в Украине функционируют и выполняют свой мандат. Борьба с коррупцией и отмыванием денег является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - подчеркнул он.

По словам спикера ЕК, борьба с коррупцией - это ключевое условие для страны, которая хочет вступить в Евросоюз, как и обеспечение верховенства права.

"Роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольными камнями верховенства права Украины как будущего государства-члена, должна быть защищена. Комиссия будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации по мере ее развития", - добавил он.

Ермак получил подозрение

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия".

Как выяснили правоохранители, еще в 2020 году бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил за счет денег, полученных незаконным путем, построить элитный городок "Династия" в селе Козин под Киевом.

По данным следствия, к строительству Чернышов привлек бизнесмена Тимура Миндича, а также экс-руководителя ОП Андрея Ермака.

На территории городка строили дорогие частные дома.

В НАБУ и САП сообщили, что в рамках схемы ее участники в период с 2021 по 2025 год "отмыли" 8,9 млн долларов.

Сегодня, 12 мая, Ермаку начали избирать меру пресечения. Бывший руководитель ОП отвергает все обвинения в его адрес.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Андрей Ермак Коррупция
Новости
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай