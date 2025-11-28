У Євросоюзі висунули нову умову для вступу України

Україна повинна боротися проти корумпованих політиків і бізнесменів для того, щоб стати частиною Євросоюзу.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Politico заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт.

Макграт наголосив, що уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну в її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів суспільства.

Єврокомісар звернув увагу, що хоч процес реформ в Україні є "довгим шляхом", Київ докладає максимальних зусиль для боротьби з корупцією.

"У кожній країні-кандидаті має бути надійна система для розгляду передбачуваних випадків високорівневої корупції. Повинна існувати дієва система розслідування і, в кінцевому підсумку, судового переслідування і винесення вироків, і демонстрація результативності в цій сфері - те, що ми вимагаємо від усіх наших держав-членів і, безумовно, від тих, хто хоче приєднатися до Європейського союзу", - додав Макграт.

Він сказав, що "одні й ті самі стандарти застосовуються до всіх країн-кандидатів", додавши, що "верховенство права і реформи у сфері правосуддя лежать в основі процесу вступу".

"У нас дуже відкриті та чесні відносини з українською владою щодо того, які вимоги існують", - додав єврокомісар.

Також він зазначив, що якщо стандарти верховенства права не виконуються, підтримки з боку держав-членів ЄС щодо питання вступу не буде.