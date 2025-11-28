В Евросоюзе выдвинули новое условие для вступления Украины
Украина должна бороться против коррумпированных политиков и бизнесменов для того, чтобы стать частью Евросоюза.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Politico заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт.
Макграт подчеркнул, что правительства стран-членов ЕС не будут поддерживать Украину в ее стремлении вступить в блок, если она не сможет доказать, что обладает эффективной системой борьбы с преступностью на уровне высших эшелонов общества.
Еврокомиссар обратил внимание, что хоть процесс реформ в Украине является "долгим путем", Киев прилагает максимальные усилия для борьбы с коррупцией.
"В каждой стране-кандидате должна быть надёжная система для рассмотрения предполагаемых случаев высокоуровневой коррупции. Должна существовать действенная система расследования и, в конечном итоге, судебного преследования и вынесения приговоров, и демонстрация результативности в этой сфере - то, что мы требуем от всех наших государств-членов и, безусловно, от тех, кто хочет присоединиться к Европейскому союзу", - добавил Макграт.
Он сказал, что "одни и те же стандарты применяются ко всем странам-кандидатам", добавив, что "верховенство права и реформы в сфере правосудия лежат в основе процесса вступления".
"У нас очень открытые и честные отношения с украинскими властями относительно того, какие требования существуют", - добавил еврокомиссар.
Также он отметил, что если стандарты верховенства права не выполняются, поддержки со стороны государств-членов ЕС по вопросу вступления не будет.
Дело "Миндича"
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро недавно разоблачило коррупционную схему, в рамках которой контрагентов "Энергоатома" вынуждали давать взятки, чтобы сохранить статус поставщиков.
В ходе расследования выяснилось, что к схеме причастны чиновники и бизнесмен Тимур Миндич.
Также НАБУ обнародовало записи разговоров участников преступной организации. На "пленках" фигурировал министр юстиции Герман Галущенко.
При этом детективы НАБУ утверждают, что офис, где злоумышленники отмывали деньги, посещал бывший вице-премьер национального единства Алексей Чернышов.