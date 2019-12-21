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В Евросоюзе сдержанно реагируют на санкции США против "Северного потока-2"

Новости » Политика     21.12.2019 - 16:34
В Евросоюзе сдержанно реагируют на санкции США против "Северного потока-2"
Фото: nord-stream2 (www.nord-stream2.com)

В Брюсселе заявили, что не поддерживают санкции против легального бизнеса

В Еврокомиссии с осторожностью реагируют на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает DW.

Потенциальное влияние санкций на европейские компании в настоящее время изучается, заявили в субботу, 21 декабря, в Брюсселе.

"ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - цитирует информагентство dpa неназванного источника в Еврокомиссии.

Отмечается, что цель Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы "Северный поток-2" работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

После введения санкций трубоукладальник российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.

Добавим, что правительство Федеративной республики Германия недовольно американскими санкциями, введенными против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Правительство Германии недовольно санкциями США против "Северного потока-2" Компания-трубоукладчик "Северного потока-2" приостановила работы
Новости Украины Северный поток-2
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