Компания-трубоукладчик "Северного потока-2" приостановила работы

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Швейцарская компания опасается санкций со стороны США

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ. Об этом указано в заявлении компании.

Компания, которая много лет работает с "Газпромом", решила не продолжать строительство по причине санкций, которые заложены в оборонный бюджет США. В этом бюджете также предусмотрен санкции против "Северного потока-2".

"Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США", - указано в заявлении.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами санкций главе швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб российского газопровода "Северный поток-2". Сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве, иначе против нее будут применены "сокрушительные санкции".