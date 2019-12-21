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Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против РФ

Новости » Политика     21.12.2019 - 03:50
Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против РФ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Санкции против РФ включают противодействие строительству газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток"

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов. Об этом пишет The Hill.

В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.

Также этот бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - он предполагает введение рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны".

Также продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, и запрещается признавать аннексию Крыма.

В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1% больше. Так, Пентагон получит 635 млрд долларов. На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.

На боеготовность ядерного оружия и его модернизацию предусмотрена сумма в 31,5 млрд долларов.

Пентагону кроме того запрещено сокращать численность своего контингента в Южной Корее до уровня менее 28,5 тыс. человек, если министр обороны того не потребует.

Напомним, ранее Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере почти 700 миллионов долларов. Так, в Конгрессе приняли законпроект о финансировании работы правительства США в 2020 году, в котором предусмотрено выделение Украине помощи в размере 698 млн долларов. Документ теперь передадут в Сенат США.

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