В Євросоюзі стримано реагують на санкції США проти "Північного потоку-2"

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У Брюсселі заявили, що не підтримують санкції проти легального бізнесу

В Єврокомісії з обережністю реагують на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє DW.

Потенційний вплив санкцій на європейські компанії в даний час вивчається, заявили в суботу, 21 грудня, в Брюсселі.

"ЄС в принципі не підтримує санкції проти європейських компаній, які займаються легітимним бізнесом", - цитує інформагентство dpa неназване джерело в Єврокомісії.

Зазначається, що мета Євросоюзу завжди полягала в тому, щоб "Північний потік-2" працював прозоро, "недискримінаційним чином" і перебував під належним наглядом.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Після введення санкцій трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт.

Додамо, що уряд Федеративної республіки Німеччина невдоволений американськими санкціями, введеними проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".