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Правительство Германии недовольно санкциями США против "Северного потока-2"

Новости » Экономика     21.12.2019 - 11:51
Правительство Германии недовольно санкциями США против "Северного потока-2"
Фото: nord-stream2 (www.nord-stream2.com)

Американские санкции наносят удар по европейским компаниям, которые сотрудничают с Россией

Правительство Федеративной республики Германия недоволен американскими санкциями, введенными против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила заместитель спикера немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается в заявлении, экстерриториальные санкции "наносят удар по немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела".

Учитывая переговоры между Украиной и Россией относительно транзита российского газа через Украину в ЕС, "такие американские меры, которые в первую очередь призваны защищать Украину, особенно непонятны", добавила представительница правительства.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

После введения санкций трубоукладальник российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.

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Новости Украины Северный поток-2Соединенные Штаты АмерикиСанкции против России
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