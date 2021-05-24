Евросоюз вызвал посла Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair

Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Беларуси в ЕС Александра Михневича. Посла вызвали после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Об этом говорится на официальном сайте ЕС.
Белорусского посла проинформировали о решительном осуждении со стороны ЕС и всех государств-членов блока действий Минска в отношении самолета Ryanair, которые поставили под угрозу безопасность его пассажиров и экипажа.
"Генсек Саннино передал позицию ЕС о том, что возмутительные действия белорусских властей являются еще одной вопиющей попыткой заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения господина Протасевича", - отметили на сайте ЕС.
Напомним, инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Протасевича и ответ на них будут рассматривать на сегодняшнем заседании Совета Европы. По информации Bloomberg, Евросоюз может прекратить наземное транспортное сообщение с Беларусью.
Кроме того, Эстония предложила вынести ситуацию с самолетом Ryanair на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Добавим, после инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не пересекали воздушное пространство Беларуси.