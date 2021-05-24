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Евросоюз вызвал посла Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Беларуси в ЕС Александра Михневича. Посла вызвали после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом говорится на официальном сайте ЕС.

Белорусского посла проинформировали о решительном осуждении со стороны ЕС и всех государств-членов блока действий Минска в отношении самолета Ryanair, которые поставили под угрозу безопасность его пассажиров и экипажа.

"Генсек Саннино передал позицию ЕС о том, что возмутительные действия белорусских властей являются еще одной вопиющей попыткой заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения господина Протасевича", - отметили на сайте ЕС.

Напомним, инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Протасевича и ответ на них будут рассматривать на сегодняшнем заседании Совета Европы. По информации Bloomberg, Евросоюз может прекратить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Кроме того, Эстония предложила вынести ситуацию с самолетом Ryanair на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Добавим, после инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не пересекали воздушное пространство Беларуси.

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Новости Украины БеларусьСамолетRyanairРоман ПротасевичЕвросоюзпосол