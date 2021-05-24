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Євросоюз викликав посла Білорусі через інцидент з літаком Ryanair

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар Європейської служби зовнішній дій Стефано Санніно викликав посла Білорусі в ЄС Олександра Міхневича. Посла викликали після того, як білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це йдеться на офіційному сайті ЄС.

Білоруського посла проінформували про рішуче засудження з боку ЄС та всіх держав-членів блоку дій Мінська щодо літака Ryanair, які поставили під загрозу безпеку його пасажирів та екіпажу.

"Генсек Санніно передав позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є ще одною кричущою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні, і зажадав негайного звільнення пана Протасевича", - зазначили на сайті ЄС.

Нагадаємо, інцидент з літаком Ryanair та затриманням опозиціонера Протасевича та відповідь на них будуть розглядати на сьогоднішньому засіданні Ради Європи. За інформацією Bloomberg, Євросоюз може припинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Крім того, Естонія запропонувала винести ситуацію з літаком Ryanair на обговорення Ради безпеки ООН.

Додамо, після інциденту з Ryanair низка авіакомпаній вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не перетинали повітряний простір Білорусі.

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Новини України БілорусьЛітакRyanairРоман ПротасевичЕвросоюзпосол