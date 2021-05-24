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Эстония предлагает вынести на обсуждение Совбеза ООН инцидент с самолетом в Минске

Новина українською →
Эстония, Понедельник 24 мая 2021 14:23
Эстония предлагает вынести на обсуждение Совбеза ООН инцидент с самолетом в Минске Фото: глава МИД Эстонии Ева-Мария Лимец (flickr.com estonian foreign ministry)
Автор: Юлия Струк

Эстония хочет довести до уровня Совета Безопасности Организации Объединенных наций инцидент с бортом Ryanair. Вчера самолет совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта.

Об этом сообщает ресурс "Еврорадио".

Такое заявление сделала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец.

Напомним, Европейский союз 24 мая может ввести новый пакет санкций против властей Беларуси. После задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Как писало РБК-Украина, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.

Самолет, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет направлялся из Афин в Вильнюс.

После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.

Как реагируют на ситуацию мировые лидеры - читайте в материале РБК-Украина.

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