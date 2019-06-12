Евросоюз призвал РФ освободить задержанных в оккупированном Крыму татар

Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)

В ЕС ожидают от РФ освобождения незаконно задержанных граждан Украины

Европейский союз ожидает от России освобождения всех задержанных в оккупированном Крыму татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Twitter пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич.

В Евросоюзе ожидают, что Россия освободит незаконно задержанных граждан Украины.

"Сообщается об очередных обысках и задержаниях Россией крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Мы ожидаем, что все незаконно задержанные граждане Украины будут незамедлительно освобождены", - написала Косьянчич.

Напомним, 11 июня крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву российские силовики задержали на административной границе с оккупированным Крымом. Российские силовики задержали активистку при попытке въехать на полуостров по обвинению в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook. Как объяснили сотрудники правоохранительных РФ органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ.

10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров. Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине.