В оккупированном Крыму задержали крымскотатарскую активистку

Фото: Гульсум Алиева (facebook.com/alexey.ladin.3)

Ее обвиняют в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook

Крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву российские силовики задержали на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом сообщил адвокат Алиевой Алексей Ладин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Российские силовики задержали активистку при попытке въехать на полуостров по обвинению в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook. Как объяснили сотрудники правоохранительных РФ органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ.

На данный момент ее доставили в отделение полиции в Армянске, где Алиева в сопровождении адвоката ожидает прибытия сотрудников ФСБ.

По словам адвоката, Алиеву собирались отпускать из отделения полиции, однако только после того, как снимут отпечатки пальцев. Защита отказалась это делать.

Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Сегодня стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров.

Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине.