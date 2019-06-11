ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В оккупированном Крыму задержали крымскотатарскую активистку

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 21:35
В оккупированном Крыму задержали крымскотатарскую активистку
Фото: Гульсум Алиева (facebook.com/alexey.ladin.3)

Ее обвиняют в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook

Крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву российские силовики задержали на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом сообщил адвокат Алиевой Алексей Ладин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Российские силовики задержали активистку при попытке въехать на полуостров по обвинению в "возбуждении ненависти либо вражды" за пост в Facebook. Как объяснили сотрудники правоохранительных РФ органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ.

На данный момент ее доставили в отделение полиции в Армянске, где Алиева в сопровождении адвоката ожидает прибытия сотрудников ФСБ.

По словам адвоката, Алиеву собирались отпускать из отделения полиции, однако только после того, как снимут отпечатки пальцев. Защита отказалась это делать.

Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Сегодня стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров.

Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине.

Украина призывает усилить санкции против РФ из-за задержания крымских татар "Суд" в Крыму отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар
Новости Украины Крым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь