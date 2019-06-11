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"Суд" в Крыму отправил в СИЗО шестерых задержанных ФСБ РФ крымских татар

Новости » Общество    11.06.2019 - 15:15
"Суд" в Крыму отправил в СИЗО шестерых задержанных ФСБ РФ крымских татар
Фото (facebook com crimeansolidarity)

Их "подозревают" в организации и участии в деятельности террористической организации

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под арест в СИЗО до 5 августа шестерых из восьми крымских татар задержанных 10 июня после обысков. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается о задержании Руслана Нагаева, Руслана Месутова, Ризе Омерова, Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова.

Месутов обвиняется ФСБ в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), остальные подозреваются в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

Судебные заседания в отношении еще двух человек, задержанных 10 июня, - Ленура Халилова и Эльдара Кантимирова - запланированы сегодня на 15:00 и 16:00 соответственно.

Напомним, 10 июня после обысков в домах крымских татар в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны восемь мужчин.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием содействовать обеспечению прав задержанных 10 июня крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания. 

 

 

 

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