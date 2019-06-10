В оккупированном Крыму проходят новые обыски у крымских татар

Иллюстративное фото (facebook.com/anton.naumliuk)

Сообщается о задержании одного человека

В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах, один человек задержан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

По сообщению общественного объединения Крымская солидарность, так называемые следственные мероприятия проводятся в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгановка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова.

Также сообщается об обысках в доме Ризы Омерова в Белогорске, его отца Энвера Омерова и в селе Каменка Симферопольского района. Ризу Омерова позднее задержали и увезли в неизвестном направлении.

Сообщается, что после обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России Эскендера Сулейманова. Также сообщается, что Эльдара Кантемирова увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск.

Кроме того, сообщается о проведении обыска в селе Изобильное, Алушта, в доме председателя местной религиозной общины Ленура Халилова.

Напомним, как писало РБК-Украина в России и на территории аннексированного Крыма по политическим мотивам преследуют 115 украинцев.

Добавим, 30 апреля в селе Живописное под Симферополем российские силовики провели обыск у крымского татарина Руслана Бекирова, после чего его задержали.