Євросоюз не поспішає запроваджувати нові санкції проти Білорусі: ЗМІ дізналися деталі

Робота над новими санкціями Євросоюзу проти Білорусі поки що не просувається, оскільки кілька країн хочуть скасувати вже введені обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Як зазначає видання, деякі західноєвропейські країни блокують запровадження нових обмежень. Вони хочуть, щоб ухвалення нових санкцій проти Білорусі супроводжувалося скасуванням заборони на імпорт білоруської калійної сировини, яку використовують для виробництва добрив.
У PAP уточнюють, що влада країн, яка хоче скасувати частину обмежень проти Білорусі, виправдовує своє бажання "забезпеченням продовольчої безпеки" в умовах війни Росії проти України. При цьому Польща та країни Балтії виступили проти таких намірів.
За даними видання, Швеція, яка зараз головує в ЄС та відповідає за переговори щодо санкцій, не намагається швидко знайти компроміс.
"Ми не згодні з тим, що синхронізація білоруських санкцій з російськими одночасно означає зняття обмежень з нашого основного експортного продукту, яким є білоруський калій. Ми хочемо нових санкцій, але не ціною скасування тих, які були прийняті раніше", - заявив PAP постійний представник Польща при ЄС Анджей Садось.
Нагадаємо, після того, як російський диктатор Володимир Путін анонсував розміщення ядерної зброї в Білорусі, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель пригрозив Мінську санкціями.
Пізніше жорсткіші санкції проти Білорусі анонсував і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
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