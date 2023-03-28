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Польща анонсувала жорсткіші санкції проти Білорусі за розміщення ядерної зброї

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 15:55
Польща анонсувала жорсткіші санкції проти Білорусі за розміщення ядерної зброї Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу запровадять жорсткіші санкції проти Білорусі, якщо Росія розмістить там свою ядерну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, якщо плани російського диктатора Володимира Путіна перекинути частину ядерної зброї на територію Білорусі реалізують, Мінськ зіткнеться з додатковими обмеженнями.

"Рівень санкцій буде набагато жорсткішим для режиму Лукашенка (самопроголошеного президента Олександра Лукашенка - ред.)", - уточнив глава польського уряду.

Нагадаємо, минулого тижня Путін анонсував розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Диктатор заявив, що такий крок роблять нібито на прохання Лукашенка.

Також ми писали, що, за словами голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, блок готовий відповісти санкціями на рішення Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі.

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