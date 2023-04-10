Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси: СМИ узнали детали

Как отмечает издание, некоторые западноевропейские страны блокируют введение новых ограничений. Они хотят, чтобы принятие новых санкций против Беларуси сопровождалось отменой запрета на импорт белорусского калийного сырья, которое используют для производства удобрений.

В PAP уточняют, что власти стран, которые хотят отменить часть ограничений против Беларуси, оправдывают свое желание "обеспечением продовольственной безопасности" в условиях войны России против Украины. При этом Польша и страны Балтии выступили против таких намерений.

По данным издания, Швеция, которая сейчас председательствует в ЕС и отвечает за переговоры по вопросу санкций, не пытается быстро найти компромисс.

"Мы не согласны с тем, что синхронизация белорусских санкций с российскими одновременно означает снятие ограничений с нашего основного экспортного продукта, которым является белорусский калий. Мы хотим новых санкций, но не ценой отмены тех, которые были приняты ранее", - заявил PAP постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.