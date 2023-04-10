RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси: СМИ узнали детали

Фото: Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Работа над новыми санкциями Евросоюза против Беларуси пока не продвигается, поскольку несколько стран хотят отменить уже введенные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Как отмечает издание, некоторые западноевропейские страны блокируют введение новых ограничений. Они хотят, чтобы принятие новых санкций против Беларуси сопровождалось отменой запрета на импорт белорусского калийного сырья, которое используют для производства удобрений.

В PAP уточняют, что власти стран, которые хотят отменить часть ограничений против Беларуси, оправдывают свое желание "обеспечением продовольственной безопасности" в условиях войны России против Украины. При этом Польша и страны Балтии выступили против таких намерений.

По данным издания, Швеция, которая сейчас председательствует в ЕС и отвечает за переговоры по вопросу санкций, не пытается быстро найти компромисс.

"Мы не согласны с тем, что синхронизация белорусских санкций с российскими одновременно означает снятие ограничений с нашего основного экспортного продукта, которым является белорусский калий. Мы хотим новых санкций, но не ценой отмены тех, которые были приняты ранее", - заявил PAP постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

Напомним, после того, как российский диктатор Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Беларуси, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пригрозил Минску санкциями.

Позже более жесткие санкции против Беларуси анонсировал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЕвросоюзСанкции против РоссииВойна России против Украины