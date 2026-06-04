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В ЄС розглядають пришвидшення вступу шести країн

16:58 04.06.2026 Чт
2 хв
Хто має найбільші шанси на вступ?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Антоніу Кошта (Getty Images)

ЄС на майбутньому саміті шукатиме нові шляхи, щоб прискорити процес вступу до блоку шести країн-кандидатів із Західних Балкан.

Про це голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив під час пресконференції в Белграді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на APnews.

На саміті у чорногорському місті Тіват європейські лідери та представники країн-кандидатів планують переглянути методологію розширення блоку. За словами Кошти, ЄС прагне уникнути розчарування серед кандидатів через повільність процесу та знайти способи досягати результатів швидше.

"Розширення - це не утопія, а те, що може стати реальністю в найближчі роки. Для цього нам потрібно працювати більше і швидше", - наголосив голова Євроради.

Вимоги до кандидатів

Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія вже не перший рік прагнуть приєднатися до Євросоюзу, проте досі не завершили оцінку відповідності критеріям.

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Останнім часом ЄС активізував зусилля щодо їхньої інтеграції та стимулювання реформ через побоювання щодо посилення впливу Росії та Китаю в балканському регіоні.

Для набуття членства країни мають адаптувати своє законодавство до європейських стандартів у 35 сферах - від правосуддя до сільського господарства. Відкриття та закриття кожного з цих етапів потребує одностайної згоди всіх 27 держав-членів ЄС.

Наразі лідерами у цьому процесі є Чорногорія та Албанія. Водночас окремою умовою для подальшої євроінтеграції Сербії та Косова є нормалізація їхніх двосторонніх відносин.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України.

Зазначимо, згідно з оцінками європейських посадовців, Україна може пройти основну частину переговорних етапів упродовж найближчих 12-18 місяців.

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