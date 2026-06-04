В ЄС розглядають пришвидшення вступу шести країн

На саміті у чорногорському місті Тіват європейські лідери та представники країн-кандидатів планують переглянути методологію розширення блоку. За словами Кошти, ЄС прагне уникнути розчарування серед кандидатів через повільність процесу та знайти способи досягати результатів швидше.

"Розширення - це не утопія, а те, що може стати реальністю в найближчі роки. Для цього нам потрібно працювати більше і швидше", - наголосив голова Євроради.

Вимоги до кандидатів

Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія вже не перший рік прагнуть приєднатися до Євросоюзу, проте досі не завершили оцінку відповідності критеріям.

Останнім часом ЄС активізував зусилля щодо їхньої інтеграції та стимулювання реформ через побоювання щодо посилення впливу Росії та Китаю в балканському регіоні.

Для набуття членства країни мають адаптувати своє законодавство до європейських стандартів у 35 сферах - від правосуддя до сільського господарства. Відкриття та закриття кожного з цих етапів потребує одностайної згоди всіх 27 держав-членів ЄС.

Наразі лідерами у цьому процесі є Чорногорія та Албанія. Водночас окремою умовою для подальшої євроінтеграції Сербії та Косова є нормалізація їхніх двосторонніх відносин.