В ЕС рассматривают ускорение вступления шести стран

ЕС на предстоящем саммите будет искать новые пути, чтобы ускорить процесс вступления в блок шести стран-кандидатов из Западных Балкан.
Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил во время пресс-конференции в Белграде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на APnews.
На саммите в черногорском городе Тиват европейские лидеры и представители стран-кандидатов планируют пересмотреть методологию расширения блока. По словам Кошты, ЕС стремится избежать разочарования среди кандидатов из-за медлительности процесса и найти способы достигать результатов быстрее.
"Расширение - это не утопия, а то, что может стать реальностью в ближайшие годы. Для этого нам нужно работать больше и быстрее", - подчеркнул председатель Евросовета.
Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория уже не первый год стремятся присоединиться к Евросоюзу, однако до сих пор не завершили оценку соответствия критериям.
В последнее время ЕС активизировал усилия по их интеграции и стимулированию реформ из-за опасений относительно усиления влияния России и Китая в балканском регионе.
Для получения членства страны должны адаптировать свое законодательство к европейским стандартам в 35 сферах - от правосудия до сельского хозяйства. Открытие и закрытие каждого из этих этапов требует единодушного согласия всех 27 государств-членов ЕС.
Сейчас лидерами в этом процессе являются Черногория и Албания. Вместе с тем отдельным условием для дальнейшей евроинтеграции Сербии и Косово является нормализация их двусторонних отношений.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС как можно быстрее открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины.
Отметим, согласно оценкам европейских чиновников, Украина может пройти основную часть переговорных этапов в течение ближайших 12-18 месяцев.