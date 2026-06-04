В ЕС рассматривают ускорение вступления шести стран

На саммите в черногорском городе Тиват европейские лидеры и представители стран-кандидатов планируют пересмотреть методологию расширения блока. По словам Кошты, ЕС стремится избежать разочарования среди кандидатов из-за медлительности процесса и найти способы достигать результатов быстрее.

"Расширение - это не утопия, а то, что может стать реальностью в ближайшие годы. Для этого нам нужно работать больше и быстрее", - подчеркнул председатель Евросовета.

Требования к кандидатам

Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория уже не первый год стремятся присоединиться к Евросоюзу, однако до сих пор не завершили оценку соответствия критериям.

В последнее время ЕС активизировал усилия по их интеграции и стимулированию реформ из-за опасений относительно усиления влияния России и Китая в балканском регионе.

Для получения членства страны должны адаптировать свое законодательство к европейским стандартам в 35 сферах - от правосудия до сельского хозяйства. Открытие и закрытие каждого из этих этапов требует единодушного согласия всех 27 государств-членов ЕС.

Сейчас лидерами в этом процессе являются Черногория и Албания. Вместе с тем отдельным условием для дальнейшей евроинтеграции Сербии и Косово является нормализация их двусторонних отношений.