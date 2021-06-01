"Суд" в Крыму заочно объявил приговор главе Меджлиса Чубарову
"Верховный суд" Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его обвинили в организации массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, согласно приговору, Чубарову присуждено 200 часов общественных работ и он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Решение принимала коллегия в составе трех судей. Приговор вынесен заочно, поскольку фигурант дела с 2014 года живет в Украине и находится в международном розыске.
Ранее обвинение требовало приговорить Чубарова к девяти годам заключения в колонии общего режима.
Напомним, оккупационная власть намерена завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма. В их числе пятый президент Украины Петр Порошенко.
Также оккупанты угрожают Украине арестом всего, что будет проходить или пролетать мимо Крыма.