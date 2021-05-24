Заочный "суд" над главой Меджлиса Чубаровым в Крыму: обвинение просит 9 лет тюрьмы
На заседании подконтрольного России Верховного суда Крыма по делу главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова обвинение запросило 9 лет лишения свободы. Его судят заочно.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Чубарова в Крыму обвиняют в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.
"Прошу назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в
колонии общего режима. Срок наказания считать с момента его
экстрадиции на территорию Российской Федерации", - заявила гособвинитель.
Отмечается, что в суде обвинение утверждает, что "вина Чубарова полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу".
По версии "следствия", в апреле 2015 года Чубаров в интервью одному из украинских СМИ призвал вернуть Крым в состав Украины.
Напомним, в середине апреля суд в оккупированном Крыму перешел к заключительным дебатам по делу Чубарова.
Как писало РБК-Украина, ранее "суд" в РФ огласил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". Один из крымских татар получил 18 лет тюрьмы.