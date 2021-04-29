Оккупанты хотят завести дело на 12 организаторов блокады Крыма: список

Оккупационная власть намерена завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма . В их числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

Сообщается, что группа по оценке ущерба от блокады Крыма направила проект заявления в Следком России и ФСБ об открытии уголовного дела. Она считает, что к организации блокады Крыма причастны 12 человек, в том числе:

экс-президент Украины Петр Порошенко

бизнесмен Ленур Ислямов

первый президент Украины Леонид Кравчук

бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин

депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев

бывший нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

бывший нардеп Андрей Сенченко

Также сообщается, что в качестве доказательств к делу могут приобщить публичные заявления в эфире украинских телеканалов. Предполагается, что уголовное дело могут завести по статьям "теракт", "содействие террористической деятельности" и так далее.

По словам "главы государственного совета Крыма" Владимира Константинова, вышеуказанные лица "должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены".