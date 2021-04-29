ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты хотят завести дело на 12 организаторов блокады Крыма: список

Новина українською → Симферополь, Четверг 29 апреля 2021 12:17
Оккупанты хотят завести дело на 12 организаторов блокады Крыма: список Фото: представитель оккупантов в Крыму Владимир Константинов (facebook com KonstantinovVA)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть намерена завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма. В их числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом пишет "Интерфакс".

Сообщается, что группа по оценке ущерба от блокады Крыма направила проект заявления в Следком России и ФСБ об открытии уголовного дела. Она считает, что к организации блокады Крыма причастны 12 человек, в том числе:

  • экс-президент Украины Петр Порошенко
  • бизнесмен Ленур Ислямов
  • первый президент Украины Леонид Кравчук
  • бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин
  • депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев
  • бывший нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
  • бывший нардеп Андрей Сенченко

Также сообщается, что в качестве доказательств к делу могут приобщить публичные заявления в эфире украинских телеканалов. Предполагается, что уголовное дело могут завести по статьям "теракт", "содействие террористической деятельности" и так далее.

По словам "главы государственного совета Крыма" Владимира Константинова, вышеуказанные лица "должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск нескольким гражданам Украины из-за блокады водоснабжения полуострова.

Также оккупанты угрожают Украине арестом всего, что будет проходить или пролетать мимо Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Порошенко Петр Крым блокада
NEWS
В России заявили о задержании якобы сторонников украинского сообщества
В России заявили о задержании якобы сторонников украинского сообщества
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"