Оккупанты хотят завести дело на 12 организаторов блокады Крыма: список
Оккупационная власть намерена завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма. В их числе бывший президент Украины Петр Порошенко.
Об этом пишет "Интерфакс".
Сообщается, что группа по оценке ущерба от блокады Крыма направила проект заявления в Следком России и ФСБ об открытии уголовного дела. Она считает, что к организации блокады Крыма причастны 12 человек, в том числе:
- экс-президент Украины Петр Порошенко
- бизнесмен Ленур Ислямов
- первый президент Украины Леонид Кравчук
- бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин
- депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев
- бывший нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
- бывший нардеп Андрей Сенченко
Также сообщается, что в качестве доказательств к делу могут приобщить публичные заявления в эфире украинских телеканалов. Предполагается, что уголовное дело могут завести по статьям "теракт", "содействие террористической деятельности" и так далее.
По словам "главы государственного совета Крыма" Владимира Константинова, вышеуказанные лица "должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены".
Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск нескольким гражданам Украины из-за блокады водоснабжения полуострова.
Также оккупанты угрожают Украине арестом всего, что будет проходить или пролетать мимо Крыма.