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В Крыму хотят "засудить" Украину: угрожают арестом всего, что будет проходить мимо

Новина українською → Симферополь, Среда 24 марта 2021 19:07
В Крыму хотят "засудить" Украину: угрожают арестом всего, что будет проходить мимо Фото: Владимир Константинов (facebook com KonstantinovVA)
Автор: РБК-Украина

Оккупационные власти Крыма намерены "засудить" Украину за водную блокаду полуострова. И хотят арестовывать все, что будет проходить, пролетать и проезжать мимо него.

Об этом заявил так называемый "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов, передает "Интерфакс".

По его словам, началась подготовка иска по факту водной блокады Крыма, дело будет рассмотрено в местном "суде" до конца второго квартала. После этого дело может быть рассмотрено в российских судах.

"Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ", - отметил Константинов.

Он также заявил, что якобы ущерб от водной блокады составил около 1 трлн рублей - более 13 млрд долларов.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что ситуация с водой в Крыму может обостриться, что может привести к российскому наступлению с юга.

После оккупации полуострова Киев в 2014 году перекрыл Северо-Крымский канал. С тех пор Крым столкнулся с дефицитом воды, но Украина утверждает, что ее хватает для нужд населения.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя. Документ предполагает создание международной Крымской платформы, целью которой является освобождение полуострова от России.

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