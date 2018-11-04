Евросоюз откроет представительство в Британии после Brexit

Иллюстративное фото (pixabay.com)

ЕС отправит 29 человек в Лондон, которые будут представлять Евросоюз в Британии после Brexit

Европейский союз (ЕС) откроет представительство в Британии после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В частности, ЕС планирует отправить 29 человек в Лондон, которые будут представлять Евросоюз в Великобритании после Brexit. Как отмечается, они будут делегацией, но не "посольством". Делегация также будет являться частью Европейской службы внешних связей.

Уточняется, что еще пять человек будут представлять Евросоюз в Белфасте - столице Северной Ирландии. При этом нынешние представительства Европейской комиссии в Шотландии вероятно будут закрыты.

Напомним, в результате договоренности премьер-министра Терезы Мэй об уступке с европейскими переговорщиками по выходу Британии из Евросоюза вся Великобритания останется в Таможенном союзе ЕС. В итоговом документе о выходе Британии из Евросоюза будет прописано соглашение о сохранении ее членства в Таможенном союзе.

Британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено к 21 ноября. Ранее министр предполагал, что конец ноября является крайним сроком из-за "практических сроков прохождения через наше законодательство".

Отметим, ранее Тереза Мэй заявила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готово на 95%.