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Мэй договорилась с ЕС о сохранении членства Британии в Таможенном союзе, - Times

Новости » Политика    04.11.2018 - 06:33
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

По сведениям источников, переговоры по Brexit находятся на более продвинутом этапе, чем сообщалось ранее

В результате договоренности премьер-министра Терезы Мэй об уступке с европейскими переговорщиками по выходу Британии из Евросоюза (Brexit) вся Великобритания останется в Таможенном союзе ЕС. Об этом сообщили высокопоставленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Согласно информации издания, в итоговом документе о выходе Британии из Евросоюза будет прописано соглашение о сохранении ее членства в Таможенном союзе.

При этом Лондон якобы оставляет за собой право выхода из соглашения.

Как сообщает газета, Евросоюз согласился признать за Британией право осуществлять контроль товаров на фабриках и в магазинах, а не на границе.

Собеседники издания также считают, что возможна договоренность Мэй об экономическом партнерстве с Брюсселем, которое бы позволило Британии сохранить возможность открытой торговли с Евросоюзом по модели сотрудничества ЕС с Канадой.

По сведениям газеты, переговоры по Brexit находятся "на значительно более продвинутом этапе, чем сообщалось ранее".

Напомним, в Европейском Союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.

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Новости Украины ЕвросоюзТереза МэйBrexit
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