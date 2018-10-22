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Соглашение с ЕС по условиям Brexit готово на 95%, - Мэй

Новости » Политика    22.10.2018 - 12:54
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Мэй заявила о значительном прогрессе на переговорах с ЕС в сферах транспорта и безопасности

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готово на 95%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, Мэй сообщила, что соглашение с ЕС по Brexit готово на 95% и отметила значительный прогресс на переговорах с ЕС в сферах транспорта и безопасности.

Вместе с тем, между Лондоном и Брюсселем до сих пор несогласованным остается вопрос относительно ирландской границы. Мэй выступает против предложения ЕС, согласно которому Северная Ирландия и дальше должно находиться в таможенном союзе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу, 20 октября, в центре Лондона собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

Добавим, ранее переговорщик Европейского союза Мишель Барнье заявлял, что соглашение о отношениях с Британией после ее выхода из Евросоюза готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются.

Отметим, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, отношения Великобритании и Евросоюза после Brexit должны остаться тесными и доверительными. По словам Меркель, Берлин не теряет надежды на упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза.

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