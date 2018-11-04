Євросоюз відкриє представництво в Британії після Brexit

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ЄС надішле 29 осіб у Лондон, які будуть представляти Євросоюз в Британії після Brexit

Європейський союз (ЄС) відкриє представництво в Британії після виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зокрема, ЄС планує відправити 29 осіб у Лондон, які будуть представляти Євросоюз у Великобританії після Brexit. Як зазначається, вони будуть делегацією, але не "посольством". Делегація також буде частиною Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Уточнюється, що ще п'ять осіб будуть представляти Євросоюз у Белфасті - столиці Північної Ірландії. При цьому нинішні представництва Європейської комісії в Шотландії ймовірно будуть закриті.

Нагадаємо, внаслідок домовленості прем'єр-міністра Терези Мей про відступлення з європейськими переговірниками по виходу Британії з Євросоюзу вся Великобританія залишиться в Митному союзі ЄС. У підсумковому документі про вихід Британії з Євросоюзу буде прописана угода про збереження її членства в Митному союзі.

Британський міністр з питання Brexit Домінік Рааб розраховує, що угода з ЄС про вихід Великобританії буде затверджено до 21 листопада. Раніше міністр припускав, що кінець листопада є крайнім терміном "практичних термінів проходження через наше законодавство".

Відзначимо, Тереза Мей заявила, що угода з ЄС щодо умов Brexit готова на 95%.