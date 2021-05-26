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Евросоюз намерен ввести новые санкции против Минска, - МИД Франции

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Франция, Среда 26 мая 2021 23:21
Евросоюз намерен ввести новые санкции против Минска, - МИД Франции Фото: Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруси (pixabay)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз введет новые санкции против Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом в сенате заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом пишет Public Senat.

Жан-Ив Ле Дриан заявил в ходе выступления в сенате, что Евросоюз намерен идти дальше и вводить новые санкции против Минска.

"Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруси", — указал глава ведомства.

Новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к власти Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".

Также известно, что завтра в Монреале состоится заседание Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Нас побудят, наряду с другими европейскими странами, попросить, чтобы эта организация провела расследование того, как все это разворачивалось. Надеюсь, это расследование будет санкционировано. В любом случае мы будем очень твердо относиться к Лукашенко. Мы не признаем ни его нерегулярное избрание, ни его слепую политику репрессий", - заключил он.

Напомним, Евросоюз планирует ввести новые санкции против Беларуси из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Санкции могут коснуться нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов.

Также сообщалось, что белорусским авиакомпаниям запретили летать в Евросоюз. Такое решение приняли европейские лидеры на саммите.

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