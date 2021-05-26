Евросоюз намерен ввести новые санкции против Минска, - МИД Франции

Евросоюз введет новые санкции против Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом в сенате заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Жан-Ив Ле Дриан заявил в ходе выступления в сенате, что Евросоюз намерен идти дальше и вводить новые санкции против Минска.

"Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруси", — указал глава ведомства.

Новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к власти Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".

Также известно, что завтра в Монреале состоится заседание Международной организации гражданской авиации (ICAO).