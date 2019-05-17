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ЕС на инаугурации Зеленского представит Шевчович

Новости » Выборы 2019    17.05.2019 - 12:37
ЕС на инаугурации Зеленского представит Шевчович
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

ЕС на церемонии инаугурации будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович

Европейский союз на церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"От ЕС будет вице-президент Шевчович", - сказали в ЕК.

Напомним, инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10:00, а соответствующее решение накануне приняла Верховная рада.

В команде Зеленского пока не готовы говорить о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать на церемонии приведения к присяге.

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах для проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В частности, Порошенко поручил сформировать оргкомитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией Зеленского. Также Министерству иностранных дел Украины поручено пригласить иностранные делегации для участия в инаугурации.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс.

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