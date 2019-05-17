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ЄС на інавгурації Зеленського представить Шевчович

Новини » Вибори 2019    17.05.2019 - 12:37
ЄС на інавгурації Зеленського представить Шевчович
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

ЄС на церемонії інавгурації представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович

Європейський союз на церемонії інавгурації обраного президента України Володимира Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Від ЄС буде віце-президент Шевчович", - сказали в ЄК.

Нагадаємо, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00, а відповідне рішення напередодні ухвалила Верховна рада.

В команді Зеленського поки не готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній на церемонії приведення до присяги.

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Зокрема, Порошенко доручив сформувати оргкомітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією Зеленського. Також Міністерству закордонних справ України доручено запросити іноземні делегації для участі в інавгурації.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського може приїхати віце-президента США Майк Пенс.

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