Климкин заявил о возможности присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского

Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс. Об этом Климкин рассказал в интервью LB.ua.

Также он добавил, что возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика. По словам Климкина, "как только будет определена точная дата инаугурации, то тогда и сможем говорить о присутствии тех или иных гостей".

"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США - это одна из опций", - сказал Климкин.

Как писало РБК-Украина ранее, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в Верховную раду до 17 мая. На данный момент в Раде зарегистрированы 8 проектов постановлений, один из них был отозван.

Добавим также, сегодня регламентный комитет проведет заседание, в ходе которого рассмотрит все постановления о дате инаугурации Зеленского.

Отметим, Верховная рада Украины приступит к рассмотрению вопроса о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского сразу после голосования за закон о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.