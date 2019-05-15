ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Климкин заявил о возможности присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    15.05.2019 - 15:37
Климкин заявил о возможности присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс. Об этом Климкин рассказал в интервью LB.ua.

Также он добавил, что возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика. По словам Климкина, "как только будет определена точная дата инаугурации, то тогда и сможем говорить о присутствии тех или иных гостей".

"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США - это одна из опций", - сказал Климкин.

Как писало РБК-Украина ранее, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в Верховную раду до 17 мая. На данный момент в Раде зарегистрированы 8 проектов постановлений, один из них был отозван.

Добавим также, сегодня регламентный комитет проведет заседание, в ходе которого рассмотрит все постановления о дате инаугурации Зеленского. 

Отметим, Верховная рада Украины приступит к рассмотрению вопроса о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского сразу после голосования за закон о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Комитет Рады начал рассмотрение вопроса инаугурации Зеленского Рада рассмотрит инаугурацию сразу после закона о ГБР
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америкиинаугурация
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь