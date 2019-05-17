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Порошенко подписал указ о мерах для инаугурации Зеленского

Новости » Политика    17.05.2019 - 09:14
Порошенко подписал указ о мерах для инаугурации Зеленского
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На инаугурацию Зеленского пригласят иностранные делегации

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах для проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, Порошенко поручил сформировать оргкомитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией Зеленского. Также Министерству иностранных дел Украины поручено пригласить иностранные делегации для участия в инаугурации.

Кроме того, Министерству внутренних дел поручено усилить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения инаугурации Зеленского, а Кабмину и Госуправделами - профинансировать ее.

Напомним, инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10:00, а соответствующее решение накануне приняла Верховная рада.

В его команде пока не готовы говорить о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать на церемонии приведения к присяге.

"Пока непонятно, кто из гостей сможет прибыть на инаугурацию, а кто нет. Ведь мы говорили о 19 мая - это выходной день и было бы проще подстраиваться под график. А произошло так, как произошло", - заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков в комментарии РБК-Украина.

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