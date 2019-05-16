Команда Зеленского отреагировала на дату инаугурации

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В понедельник в 10 часов утра Владимир Зеленский составит присягу украинскому народу и официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на решение Верховной рады провести инаугурацию 20 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Команды Зеленского.

Отмечается, что уже в понедельник в 10 часов утра Владимир Зеленский составит присягу украинскому народу и официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины.

"Наконец-то! Определен день Х - 20 мая!", - говорится в сообщении.

Также команда пообещала, что ожидается трансляция инаугурации в прямом эфире на всех официальных страницах Команды Зеленского.

Кроме того, в команде новоизбранного главы государства пока не готовы говорить о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать во время приведения к присяге Владимира Зеленского.

"Пока непонятно, кто из гостей сможет прибыть на инаугурацию, а кто нет. Ведь мы говорили о 19 мая - это выходной день и было бы проще подстраиваться под график. А произошло так, как произошло", - заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков в комментарии РБК-Украина.

Напомним, Верховная рада Украины определилась с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. С третьей попытки народные депутаты проголосовали за проведение инаугурации 20 мая. Такое решение поддержали 315 депутатов Рады.

Ранее Владимир Зеленский призывал Верховную Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Так, новоизбранный президент в видео обратился к депутатам украинского парламента с призывом назначить дату инаугурации на 19 мая.