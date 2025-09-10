UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Євросоюз готує санкції проти Росії, але без удару по нафті й газу, - WSJ

Фото: у нових санкціях ЄС проти Росії не буде обмежень на нафту й газ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Євросоюз у новому пакеті санкцій проти Росії не зачепить енергоринок РФ через економічні наслідки і "делікатність теми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У рамках підготовки 19-го пакета санкцій проти Росії в Євросоюзі вирішили не вдаватися до додаткових кроків, які могли б ще більше скоротити закупівлі російської нафти та природного газу.

Як зазначають джерела видання, ця тема залишається "надзвичайно делікатною  для країн-членів і може викликати серйозні економічні наслідки всередині блоку".

 

Санкції проти РФ

Єврокомісія планує до 12 вересня представити 19-й пакет санкцій проти Росії. Для цього 8 вересня спеціальний посланник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван прибув до Вашингтона.

Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що до нового пакета санкцій увійдуть обмеження проти російської енергетики, криптобірж і системи платежів.

Раніше Bild повідомляло, що президент США провів "гарячу" телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він звинуватив країни ЄС у закупівлі російської нафти, що допомагає фінансувати військову машину Кремля.

Пізніше Трамп закликав ЄС до жорсткіших заходів. Зокрема, він наполягав на запровадженні високих мит - до 100% - на товари з Китаю та Індії. Такий крок, на його думку, мав би посилити тиск на Росію через міжнародну торгівлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти Росії