Євросоюз готує санкції проти Росії, але без удару по нафті й газу, - WSJ

Євросоюз у новому пакеті санкцій проти Росії не зачепить енергоринок РФ через економічні наслідки і "делікатність теми".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
У рамках підготовки 19-го пакета санкцій проти Росії в Євросоюзі вирішили не вдаватися до додаткових кроків, які могли б ще більше скоротити закупівлі російської нафти та природного газу.
Як зазначають джерела видання, ця тема залишається "надзвичайно делікатною для країн-членів і може викликати серйозні економічні наслідки всередині блоку".
Єврокомісія планує до 12 вересня представити 19-й пакет санкцій проти Росії. Для цього 8 вересня спеціальний посланник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван прибув до Вашингтона.
Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що до нового пакета санкцій увійдуть обмеження проти російської енергетики, криптобірж і системи платежів.
Раніше Bild повідомляло, що президент США провів "гарячу" телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він звинуватив країни ЄС у закупівлі російської нафти, що допомагає фінансувати військову машину Кремля.
Пізніше Трамп закликав ЄС до жорсткіших заходів. Зокрема, він наполягав на запровадженні високих мит - до 100% - на товари з Китаю та Індії. Такий крок, на його думку, мав би посилити тиск на Росію через міжнародну торгівлю.