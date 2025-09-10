Євросоюз готує санкції проти Росії, але без удару по нафті й газу, - WSJ

У рамках підготовки 19-го пакета санкцій проти Росії в Євросоюзі вирішили не вдаватися до додаткових кроків, які могли б ще більше скоротити закупівлі російської нафти та природного газу.

Як зазначають джерела видання, ця тема залишається "надзвичайно делікатною для країн-членів і може викликати серйозні економічні наслідки всередині блоку".