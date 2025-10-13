Євросоюз готує карту оборони для захисту від Росії, - Каллас

Вона наголосила, що наразі Євросоюз стикається з "надзвичайним сплеском" гібридних атак. Каллас зауважила, що кожного разу, коли російський дрон чи літак порушує повітряний простір країн-членів ЄС, "існує ризик ескалації, ненавмисної чи ні".

"Росія грає війною, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військове стримування", - зазначила вона.

Каллас заявила, що дорожня карта європейської оборони визначить розвиток можливостей у ключових сферах, зокрема, систем боротьби з безпілотниками.

"Зрозуміло, що нам потрібно посилити нашу оборону проти Росії. Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він також має бути повністю узгоджений з НАТО", - наголосила верховна представниця ЄС.