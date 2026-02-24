Євросоюз фінально затвердив кредит Україні на 90 млрд євро

Кредит для України на 90 млрд євро

Нагадаємо, на саміті ЄС 18-19 грудня 2025 року лідери країн блоку погодили виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Це рішення стало альтернативним "планом Б", оскільки основний варіант репараційного кредиту під заставу заморожених активів РФ не підтримала Бельгія через побоювання за власний бюджет і тиск на депозитарій Euroclear.

Новий кредит заснований на спільних запозиченнях Євросоюзу під бюджетні зобов'язання країн-членів, хоча Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цій ініціативі.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна чиновник Євросоюзу, очікується, що кредит набуде чинності 27 лютого. При цьому кошти можуть виділити у другій половині березня.

Детальніше про кредит для України від Євросоюзу - в матеріалі РБК-Україна.