Евросоюз финально утвердил кредит Украине на 90 млрд евро

Кредит для Украины на 90 млрд евро

Напомним, на саммите ЕС 18-19 декабря 2025 лидеры стран блока согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Это решение стало альтернативным "планом Б", поскольку основной вариант репарационного кредита под залог замороженных активов РФ не поддержала Бельгия из-за опасений за собственный бюджет и давление на депозитарий Euroclear.

Новый кредит основан на совместных заимствованиях Евросоюза под бюджетные обязательства стран-членов, хотя Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой инициативе.

Как отметил в комментарии РБК-Украина чиновник Евросоюза, ожидается, что кредит вступит в силу 27 февраля. При этом средства могут выделить во второй половине марта.

