Курс доллара Экономика Авто Tech

Евросоюз финально утвердил кредит Украине на 90 млрд евро

Фото: чиновники ЕС утвердили кредит для Украины (x.com/EP_President)
Автор: Иван Носальский

В Евросоюзе подписали документ о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но деньги выделят только весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европарламента Роберту Метсолу в соцсети X.

Читайте также: Украина в шаге к кредиту от МВФ: названа дата решающего заседания

"Только что подписала кредит на поддержку Украины в размере 90 млрд евро от имени Европарламента", - отметила Метсола. 

Она уточнила, что такой кредит необходим для:

  • поддержки функционирования жизненно важных государственных услуг;
  • сохранения обороноспособности Украины;
  • защиты общей безопасности и свободы;
  • достижения реального и устойчивого мира;
  • закрепления будущего Украины в Европе.

Стоит заметить, что таким образом в ЕС утвердили два из трех основных документов, которые необходимы для предоставления Украине кредита. Но еще один документ, который предусматривает изменения в долгосрочный бюджет ЕС, блокирует Венгрия. 

Кредит для Украины на 90 млрд евро

Напомним, на саммите ЕС 18-19 декабря 2025 лидеры стран блока согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Это решение стало альтернативным "планом Б", поскольку основной вариант репарационного кредита под залог замороженных активов РФ не поддержала Бельгия из-за опасений за собственный бюджет и давление на депозитарий Euroclear.

Новый кредит основан на совместных заимствованиях Евросоюза под бюджетные обязательства стран-членов, хотя Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой инициативе.

Как отметил в комментарии РБК-Украина чиновник Евросоюза, ожидается, что кредит вступит в силу 27 февраля. При этом средства могут выделить во второй половине марта.

Детальнее о кредите для Украины от Евросоюза - в материале РБК-Украина.

ЕвросоюзЕвропарламентПомощь УкраинеВойна в Украине