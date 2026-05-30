Европу накрыла "смертоносная" жара, побив столетние рекорды

На этой неделе Европа пережила исключительную жару - сразу в нескольких странах были побиты температурные рекорды, иногда столетней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Так, например во вторник Великобритания превзошла свой майский максимальный температурный рекорд - было зафиксировано 35,1°C в Кью-Гарденс, Лондоне.

Такой показатель побил рекорд, установленный лишь накануне, когда в понедельник в Лондоне столбики термометра поднялись до 34,8°C. Ранее максимальный майский температурный рекорд составлял 32,8°C, это было зафиксировано в 1922 году, а затем повторилось в 1944-м

Ирландия также побила свой майский максимальный температурный рекорд с отметкой 28,8°C на двух метеостанциях - в Килларне на юго-западе и Клонмеле на юге.

Следует отметить, что были побиты не только дневные максимальные температуры, но и ночные минимумы, которые оказались на рекордно высоком уровне.

В ночь на вторник температура в Камборне на юго-западе Англии упала лишь до 21,4°C, что стало очередной тропической ночью, когда температура оставалась выше 20°C.

Максимальный температурный рекорд

Температура во Франции на прошлой неделе достигла 36°C в понедельник и вторник, что стало самыми жаркими майскими днями за всю историю наблюдений. Представитель французского правительства заявил, что жара на этой неделе стала причиной смерти семи человек, прямо или косвенно.

Эти температуры в некоторых частях Европы примерно на 10-15°C выше средних для этого времени года. Прогнозируется, что температура будет оставаться примерно на 5-10°C выше средней до конца этой недели, но постепенно начнет снижаться в Великобритании до следующей недели.

Грозы и осадки

На этой неделе предупреждения о сильных грозах действовали на юго-востоке и востоке Австралии, и предупреждения продолжались до пятницы. В предупреждениях, выданных Бюро метеорологии (BoM), сообщалось о разрушительных ветрах, сильных дождях и граде, а также отдельные предупреждения о внезапных наводнениях.

В Дейборо в Квинсленде (Австралия - ред.) уже зафиксировано 50 мм осадков в течение 30-минутного периода, тогда как в Наррабе, Новый Южный Уэльс, зафиксированы порывы ветра со скоростью 65 миль/ч (104 км/ч) в среду.

По данным BoM, до конца недели общее количество осадков за шесть часов может достичь 40-70 мм, а на Среднем Северном побережье, Верхнем Хантере и прилегающих районах Нового Южного Уэльса локально может достичь ближе к 100 мм.