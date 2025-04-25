У Європі лише 2 такі клуби - і "Динамо" серед них: кияни очолили рейтинг, до якого прагнуть усі

"Динамо" і ПСЖ - лідери рейтингу "непереможних"

Європейський футбольний сезон 2024/25 добігає завершення, і лише дві команди залишаються непереможеними у своїх внутрішніх чемпіонатах і кубках: київське "Динамо" та французький гранд ПСЖ.

Напередодні до цього елітного списку входила ще й сербська "Црвена Звезда", однак у драматичному матчі вона несподівано поступилася "Раднічкам" із рахунком 1:4. Ця поразка стала першою для белградського клубу у сезоні та автоматично вивела його зі списку "непереможених".

Таким чином, "Динамо" та ПСЖ залишаються єдиними командами з усієї Європи, які не зазнали жодної поразки в національних змаганнях сезону 2024/2025.

Як "Динамо" і ПСЖ грають у національних турнірах

Французький гігант демонструє стабільну потужність: 24 перемоги та 6 нічиїх у Лізі 1, а також вихід до фіналу Кубка Франції. Крім того, паризький клуб продовжує виступати у Лізі чемпіонів та зіграє проти лондонського "Арсеналу" на півфінальній стадії цього турніру.

Київське "Динамо" під керівництвом Олександра Шовковського також проводить хороший сезон: 19 перемог і 6 нічиїх в УПЛ, а також вихід до фіналу Кубка України. Однак клуб на євроарені зіграв не найкращим чином: "біло-сині" завершили виступи у Лізі Європи на 34 місці з 4 заліковими балами в активі.

Зазначимо, що попереду і у "Динамо", і у ПСЖ вирішальні матчі. До кінця УПЛ залишилося 5 турів (і фінал Кубка), а парижанам треба зіграти ще чотири гри (плюс - фінал Кубка проти "Реймса"). І обидві команди мають чудовий шанс завершити сезон без жодної поразки на внутрішній арені.

Для "Динамо" це рекорд?

Ні. Якщо кияни завершать виступи в УПЛ без жодної поразки, то повторять аналогічне досягнення, яке їм підкорилося у сезонах 1999/2000 і 2014/2015.

Були сезони (1993/1994, 1994/1995, 2020/2021), коли "біло-сині" вигравали чемпіонство з однією поразкою в активі.

Але траплялося і так, що саме єдиний програш коштувала киянам "золота". При чому, це було двічі - у сезонах 2001/2002 і 2011/2012. Тоді у чемпіонаті тріумфував донецький "Шахтар".