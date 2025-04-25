"Шахтар" – "Динамо" та інші матчі в продовженні УПЛ: повний розклад 26-го туру

У п'ятницю, 25-го квітня стартує 26-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Тур відкриє матч за участі претендента на чемпіонство – "Олександрії". Команда, яка вже забезпечила собі участь в єврокубках, зіграє з "Інгульцем" з Петрового. Формально підопічні Руслана Ротаня проведуть гостьовий поєдинок, хоча відбудеться він на їхньому рідному стадіоні "Ніка" в Олександрії. Початок – о 15:30.

Також у п'ятницю зіграють луганська "Зоря" та київський "Лівий Берег". Матч прийме столична арена імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток – о 18:00.

Три протистояння намічені на суботу, 26 квітня. О 13:00 одеський "Чорноморець" зіграє з львівським "Рухом", о 15:30 – черкаський ЛНЗ з криворізьким "Кривбасом" та о 18:00 – київська "Оболонь" з львівськими "Карпатами".

Центральний поєдинок не тільки туру, а й усієї другої половини сезону: "Шахтар" – "Динамо" стартує в неділю, 27 квітня о 18:00 на "Арені Львів". Якщо "гірники" програють, вони розпрощаються з титулом чемпіонів України. Повторити минулорічний успіх підопічні Маріно Пушіча не зможуть навіть теоретично.

На "розігріві" у Класичного в неділю будуть дві зустрічі: о 13:00 полтавська "Ворскла" прийме рівненський "Верес", а о 15:30 в Ковалівці місцевий "Колос" перевірить на міцність житомирське "Полісся".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 25-го туру УПЛ:

П'ятниця, 25 квітня

15:30, "Інгулець" – "Олександрія"

18:00, "Зоря" – "Лівий Берег"

Субота, 26 квітня

13:00, "Чорноморець" – "Рух"

15:30, ЛНЗ – "Кривбас"

18:00, "Оболонь" – "Карпати"

Неділя, 27 квітня