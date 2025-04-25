В Европе всего 2 таких клуба - и "Динамо" среди них: киевляне возглавили рейтинг, к которому стремятся все

"Динамо" и ПСЖ - лидеры рейтинга "непобедимых"

Европейский футбольный сезон 2024/25 подходит к концу, и только две команды остаются непобежденными в своих внутренних чемпионатах и кубках: киевское "Динамо" и французский гранд ПСЖ.

Накануне в этот элитный список входила еще и сербская "Црвена Звезда", однако в драматическом матче она неожиданно уступила "Радничкам" со счетом 1:4. Это поражение стало первым для белградского клуба в сезоне и автоматически вывело его из списка "непобежденных".

Таким образом, "Динамо" и ПСЖ остаются единственными командами со всей Европы, которые не потерпели ни одного поражения в национальных соревнованиях сезона 2024/2025.

Как "Динамо" и ПСЖ играют в национальных турнирах

Французский гигант демонстрирует стабильную мощность: 24 победы и 6 ничьих в Лиге 1, а также выход в финал Кубка Франции. Кроме того, парижский клуб продолжает выступать в Лиге чемпионов и сыграет против лондонского "Арсенала" на полуфинальной стадии этого турнира.

Киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского также проводит хороший сезон: 19 побед и 6 ничьих в УПЛ, а также выход в финал Кубка Украины. Однако клуб на евроарене сыграл не лучшим образом: "бело-синие" завершили выступления в Лиге Европы на 34 месте с 4 зачетными баллами в активе.

Отметим, что впереди и у "Динамо", и у ПСЖ решающие матчи. До конца УПЛ осталось 5 туров (и финал Кубка), а парижанам надо сыграть еще четыре игры (плюс - финал Кубка против "Реймса"). И обе команды имеют отличный шанс завершить сезон без единого поражения на внутренней арене.

Для "Динамо" это рекорд?

Нет. Если киевляне завершат выступления в УПЛ без единого поражения, то повторят аналогичное достижение, которое им покорилось в сезонах 1999/2000 и 2014/2015.

Были сезоны (1993/1994, 1994/1995, 2020/2021), когда "бело-синие" выигрывали чемпионство с одним поражением в активе.

Но случалось и так, что именно единственный проигрыш стоил киевлянам "золота". При чем, это было дважды - в сезонах 2001/2002 и 2011/2012. Тогда в чемпионате триумфовал донецкий "Шахтер".