Доля Реброва, новий формат Кубка та повернення росіян: заяви Шевченка на Конгресі УАФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал УАФ .

Президент національної асоціації футболу висловив повну підтримку головному тренеру збірної України Сергію Реброву.

"Ми повністю довіряємо Реброву та його команді. Віримо в нього. Наша збірна влітку зіграє на турнірі в Канаді, який допоможе підготуватися до відбору на чемпіонат світу-2026", – сказав Шевченко.

Заява прозвучала на тлі критики на адресу Реброва після поразки в двоматчевому протистоянні з Бельгією (3:1, 0:3) в плей-офф Ліги націй. Свої наступні матчі збірна України проведе у червні проти Канади та Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield у Торонто. А у вересні команда стартує у відборі на ЧС-2026.

Також голова УАФ окреслив головні завдання організації на поточний рік.

"Серед ключових завдань на 2025 рік – цифрові інновації, нові партнерські угоди та новий формат Кубку України. Початок цього року нам показав, що світ не завжди готовий підтримувати Україну. Ми маємо вчитись розраховувати лише на себе. Втім, ми так само залишаємось відкритими до співпраці на користь країни", – заявив Шевченко.

Висловився очільник українського футболу і щодо можливого повернення росіян на міжнародну арену – теми дуже популярної нині в коридорах ФІФА та УЄФА.

"З початку року я провів багато зустрічей. Багато країн підтримують Україну. Моя позиція щодо участі російських команд залишається незмінною: поки триває війна, питання їх допущення не може розглядатися", – впевнений голова УАФ.

Також Шевченко запросив керівництво ФІФА та УЄФА відвідати Україну:

"Хотів би повторно запросити керівництво УЄФА та ФІФА в Україну. За останні три з половиною роки Україну відвідали понад 80 керівників світових держав. Тож чекаємо й на вас".