Німеччина встановила новий історичний рекорд спеки

Німеччина потерпає від екстремальних температур. Країна встановила новий історичний максимум, який перевищив позначку понад 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Південний захід та схід Німеччини зараз змагаються за звання найгарячішого регіону. Висока температура тримається протягом усього світлового дня. Метеорологи закликають до обережності, адже екстремальні умови впливають на здоров'я людей та роботу інфраструктури.

Аномальну спеку зафіксували у суботу, 27 червня. Вимірювальна станція у селищі Древіц показала 41,5 градуса . Це найвищий показник температури за всю історію спостережень у ФРН.

Контекст події

В цілому, травень у Європі став одним із найгарячіших в історії. Особливо високі температури зафіксували у Великій Британії, Франції, Ірландії та Португалії, де були оновлені національні рекорди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Всесвітня метеорологічна організація попередила про високу ймовірність розвитку явища Ель-Ніньйо найближчими місяцями. За оцінками метеорологів, це може посилити ризик екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу, зокрема хвиль спеки, посух і сильних опадів.