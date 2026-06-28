В Европе из-за жары стремительно подорожала электроэнергия

Великобритания заплатила сумасшедшие деньги за импорт света. Цена превысила привычную в шесть раз. Оператор системы отдал 470 фунтов стерлингов за мегаватт-час . В прошлом году средняя цена в июне составляла всего 71 фунт.

Над страной застыл тепловой купол высокого давления, почти остановивший ветер. Это отразилось на производстве возобновляемой энергии.

Также дают сбои и газовые станции дают сбои. Пять крупных объектов в Британии вынуждены были сократить мощность, ведь высокая температура воздуха препятствует их охлаждению.

Из-за этого система потеряла 2,5 гигаватта. Такой энергии хватило бы для 2,5 миллиона британских домов.

Что с ценами на электричество во Франции и Германии

У Франции тоже проблемы. Некоторые атомные станции снизили мощность, потому что речная вода стала слишком горячей для охлаждения реакторов. Экологические нормы запрещают сбрасывать горячую воду обратно в реки. Это усугубляет дефицит генерации на всем континенте.

Только солнечная энергия держит баланс. Безоблачное небо позволило произвести около 14 ГВт. Это примерно 35% от общего объема поколения Британии. Однако эффективность панелей падает при сильном перегреве.

Крупнейший рынок Европы - Германия - тоже под ударом. Цены там достигли 545 евро за МВт-час . Это самый высокий уровень с июня 2024 года.

Во Франции ситуация не лучше. Столбики термометров там показывают 43°C. Стоимость электричества подскочила до 268 евро. Это максимум с августа 2023 года. Европейские энергосети работают на грани возможностей.