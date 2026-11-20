Джерело видання в Єлисейському палаці зазначило, що запрошення та роль Європи в переговорах мають бути "підтверджені".

Крім того, Франція підтримує надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО.

"Коли заявляють про намір надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5, не потрібно ускладнювати ситуацію: це означає, що Україна вступає до НАТО", - сказало джерело.

Нагадаємо, Росія запросила представників Європи приїхати до Москви, щоб прояснити свою позицію. За словами російського диктатора, це має допомогти сформувати повоєнну архітектуру безпеки на континенті.