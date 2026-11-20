Источник издания в Елисейском дворце отметил, что приглашение и роль Европы в переговорах должны быть "подтверждены".

Кроме того, Франция поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО.

"Когда заявляют о намерении предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5, не нужно усложнять ситуацию: это значит, что Украина вступает в НАТО", - сказал источник.

Напомним, Россия пригласила представителей Европы приехать в Москву, чтобы прояснить свою позицию. По словам российского диктатора, это должно помочь сформировать послевоенную архитектуру безопасности на континенте.