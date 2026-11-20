Европейцы согласятся на приглашение отправиться в Москву для переговоров по Украине, если им будет предоставлена полноценная роль в переговорном процессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Sole 24 Ore.
Источник издания в Елисейском дворце отметил, что приглашение и роль Европы в переговорах должны быть "подтверждены".
Кроме того, Франция поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО.
"Когда заявляют о намерении предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5, не нужно усложнять ситуацию: это значит, что Украина вступает в НАТО", - сказал источник.
Напомним, Россия пригласила представителей Европы приехать в Москву, чтобы прояснить свою позицию. По словам российского диктатора, это должно помочь сформировать послевоенную архитектуру безопасности на континенте.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по окончанию войны в Украине будут проходить в расширенном формате. В частности, в них примут участие европейцы.
Кроме того, спецпредставитель США Джаред Кушнер на пресс-конференции в Берлине заявил, что РФ якобы соглашается на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.