Зеленський: США погодили з РФ участь Європи у мирних перемовинах
Переговори щодо закінчення війни в Україні проходитимуть у розширеному форматі. Тепер у них братимуть участь представники Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Мирні переговори розширяться
За словами президента, США погодили з Москвою розширення тристороннього формату мирних перемовин. Наразі у них будуть представлені європейці.
"Зокрема представники Е5 - Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО", - каже він.
Зеленський зазначив, що Україна координується з усіма партнерами в Європі. Робота на всіх рівнях для того, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, продовжиться.
Гарантії безпеки
Як каже президент, вже визначено порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями:
- закінчення війни,
- гарантування безпеки України і тривалого миру,
- спроможності для відновлення України та подальшого розвитку.
За словами Зеленського, він затвердив завдання переговорній команді від України на наступні тижні.
Раніше РБК-України писало, що 16 листопада помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков не підтвердив участь представників Європи у мирних перемовинах.
Також Ушаков додав, що для того, щоб Європа брала участь у перемовинах, можливо, знадобиться ще один раунд, або навіть більше одного раунду тристоронніх переговорів.
Крім того, Зеленський закликав європейців визначитися з представником на переговорах до кінця листопада, наголосивши, що Європа має брати в них участь на рівних.
Також повідомлялося. що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюзу. Паралельно ЄС забезпечить Україні максимальну підтримку і посилить тиск на Росію.