Головна » Новини » У світі

Європейці бачать у США більшу загрозу, ніж у Китаї? Що показало опитування

13:35 09.04.2026 Чт
У якій країні ЄС найбільша недовіра до Штатів?
aimg Ірина Глухова
Європейці бачать у США більшу загрозу, ніж у Китаї? Що показало опитування Фото: президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)

Жителі шести основних країн Європейського Союзу сприймають США за часів Дональда Трампа радше як загрозу, ніж як союзника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з новим опитуванням, лише 12% респондентів вважають США близьким союзником, тоді як 36% сприймають країну як загрозу. Для порівняння, Китай як загрозу відчували 29% опитаних.

На національному рівні загроза з боку США переважала загрозу з боку Китаю у чотирьох країнах. Винятками стали Франція та Польща, де більшість респондентів вважали Китай більшою небезпекою.

Найбільш негативне ставлення до США зафіксовано в Іспанії - 51% вважають Вашингтон загрозою для Європи. В Італії таку думку поділяють 46%, у Бельгії - 42%, у Франції - 37%, у Німеччині - 30%.

Винятком стала Польща, яка межує з Росією і розглядає союз із США як свою ключову гарантію безпеки: лише 13% опитаних заявили, що США становлять ризик.

Водночас Росія залишається найбільшою загрозою для європейців - 70% опитаних назвали її небезпекою.

Європейці бачать у США більшу загрозу, ніж у Китаї? Що показало опитуванняФото: Скріншот опитування Politico

Довідка: Опитування охопило 6 698 європейців у Іспанії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Бельгії. Опитування проводили з 13 по 21 березня.

Невтішний рейтинг Трампа

Нагадаємо, інше опитування показало, що майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи".

Найвищі показники спостерігалися у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі - у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

Тим часом рейтинг схвалення Трампа у США оновив історичний мінімум. Загальний рівень підтримки його діяльності на посаді президента складає лише 38%, а 59% американців не схвалюють його роботу.

Ще одне дослідження показало, що рейтинг Трампа є найнижчим з моменту його повернення до політики.

Аналітики пояснюють це незадоволенням американців високою вартістю життя та перебігом розслідування справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
