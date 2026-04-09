Європейці бачать у США більшу загрозу, ніж у Китаї? Що показало опитування

Жителі шести основних країн Європейського Союзу сприймають США за часів Дональда Трампа радше як загрозу, ніж як союзника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з новим опитуванням, лише 12% респондентів вважають США близьким союзником, тоді як 36% сприймають країну як загрозу. Для порівняння, Китай як загрозу відчували 29% опитаних.

На національному рівні загроза з боку США переважала загрозу з боку Китаю у чотирьох країнах. Винятками стали Франція та Польща, де більшість респондентів вважали Китай більшою небезпекою.

Найбільш негативне ставлення до США зафіксовано в Іспанії - 51% вважають Вашингтон загрозою для Європи. В Італії таку думку поділяють 46%, у Бельгії - 42%, у Франції - 37%, у Німеччині - 30%.

Винятком стала Польща, яка межує з Росією і розглядає союз із США як свою ключову гарантію безпеки: лише 13% опитаних заявили, що США становлять ризик.

Водночас Росія залишається найбільшою загрозою для європейців - 70% опитаних назвали її небезпекою.

Довідка: Опитування охопило 6 698 європейців у Іспанії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Бельгії. Опитування проводили з 13 по 21 березня.