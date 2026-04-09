Европейцы видят в США большую угрозу, чем в Китае? Что показал опрос

Жители шести основных стран Европейского Союза воспринимают США во времена Дональда Трампа скорее как угрозу, чем как союзника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Согласно новому опросу, лишь 12% респондентов считают США близким союзником, тогда как 36% воспринимают страну как угрозу. Для сравнения, Китай как угрозу ощущали 29% опрошенных.

На национальном уровне угроза со стороны США преобладала угрозу со стороны Китая в четырех странах. Исключениями стали Франция и Польша, где большинство респондентов считали Китай большей опасностью.

Наиболее негативное отношение к США зафиксировано в Испании - 51% считают Вашингтон угрозой для Европы. В Италии такое мнение разделяют 46%, в Бельгии - 42%, во Франции - 37%, в Германии - 30%.

Исключением стала Польша, которая граничит с Россией и рассматривает союз с США как свою ключевую гарантию безопасности: лишь 13% опрошенных заявили, что США представляют риск.

В то же время Россия остается самой большой угрозой для европейцев - 70% опрошенных назвали ее опасностью.

Фото: Скриншот опроса Politico

Справка: Опрос охватил 6 698 европейцев в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Опрос проводился с 13 по 21 марта.